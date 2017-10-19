Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Baykal'ın durumu ile ilgili hasteneden gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ciddiyetini koruyor ancak kötüye gidiş yok. Genel durum stabil, yaşamsal bulgular iyi ve kontrol altında, nörolojik bulgular düne göre bir miktar daha iyi, tomografi bulgularında düne göre düzelme var. Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği ve beyin koruma tedavisi devam ediyor.

Dünyanın en ileri merkezlerindeki tedavi protokolleri Ankara Tıp'ta da uygulanıyor. Deniz Bey de bu tedavileri alıyor. İlk andan beri karar ve uygulama süreçlerinin tamamında Deniz beyin oğlu Genel Cerrah Prof. Dr. Ataç Baykal da ekibin bir parçası olarak yer alıyor." denildi.