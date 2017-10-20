Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 38 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 7 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.