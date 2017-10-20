Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 38 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 7 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınan zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.
KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı
20.10.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Bylock kullanıcısı FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; KHK'ler ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 38 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı işlemlerine bu sabah başlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları iddiasıyla 38 zanlı hakkında verdiği gözaltı kararının ardından Ankara merkezli 7 ilde, KHK ile kapatılan kurumların çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara,
512835 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512835.aspx
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