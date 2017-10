Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Kalecik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Soner İdil Spor Tesisi ve Parkı'nın açılışına Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, şehidin ailesi, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu program, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin konuşmasıyla devam etti. Ardından kürsüye çıkan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Şehidimizin babası aramızda. O şehit sizin değil, hepimizin, Türkiye'nin, bütün Müslümanların şehidi. Sevgili gençler, amcanızı iyi dinleyin. Şehitlerimiz boşuna olmuyor. Bu ülkenin kalkınmasını, büyümesini, ilerlemesini, bölgede söz sahibi olmasını, İslam aleminde lider olmasını istemeyen ülkeler ve onların piyonları var. Onun için gençler özellikle sizlerin çok uyanık olmanız lazım. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Burada ne kadar güzel insanlar var. Onun için bir amcanız olarak özellikle şunu sizlerden istirham ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde olun. Farklı düşüncelerde olabilirsiniz, partiniz farklı olabilir ama bu bayrak hepimizin, bu bayrak Türkiye'de yaşayan herkesin. Onun için birbirimize sahip çıkalım. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz kardeşiz, biriz. Onun için oyuna gelmeyelim. Birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Allah'ın izniyle biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz takdirde Allah'tan başka kimsenin gücü bize yetmeyecektir" dedi.

''HER TARAF HARAP HÂLDEYDİ''

Deprem zamanında da Van'a geldiğini ifade eden Fakıbaba, "O zaman çok üzülmüştüm. İlk yardıma koşanlardan biri bendim. Şanlıurfa olarak geldik. Her taraf harap hâldeydi, ama Allah'a şükürler olsun. Beşir Atalay buradan ayrılmazdı. Her zaman şunu söylüyorum, Tayyip Bey bize 'Hafta sonları kesinlikle Ankara'da oturmayacaksınız. Hizmetkarı olduğunuz halkın ayağına gideceksiniz, onların yanında olacaksınız, onların derdini dinleyeceksiniz' diye emri ondan alıyoruz. O emri yerine getirdiğimiz zaman da dünyanın en mutlu insanı oluyoruz. Korkmayın bizler varız, lider, adam gibi adam Cumhurbaşkanı var. Her zaman yanınızda olacak, destek verecek" ifadelerini kullandı.

"Bizler bu birliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe başkanlarımız çalışacak" diyen Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir Başkan Vekilimiz yaptıklarını anlattığında neler yapmamışlar ki kısa zamanda. Allah bin kere razı olsun. En kısa zamanda, bir yıl gibi kısa sürede 600 kilometre sıcak asfalt yapılmış, bu bir hizmettir. Buna damgasını vuran AK Parti hükümetleridir. Allah bin kere razı olsun. Desteğiniz böyle devam ettiği sürece biz ayrım yapmadan hep emrinizde olacağız. Sizin mutluluğunuz, daha zengin olmanız, çocuklarınızı daha iyi okullarda okutabilmeniz için hep yanınızda olacağız."

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Özgökçe tarafından Bakan Fakıbaba'ya kilim hediye edildi. Ardından Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler spor tesisi ve parkın açılışını yaparak, incelemelerde bulundu. Bakan Fakıbaba, açılışın ardından basına kapalı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde sektör temsilcileri ve kurum personelleriyle bir araya geldi.