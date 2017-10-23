AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, istifa etmesi beklenen belediye başkanlarının durumu, AK Parti'nin kongre süreci, Irak ve Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konusu masada olacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı
23.10.2017 - 20:05 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Etiketler : AK Parti Merkez Yürütme Kurulu,Cumhurbaşkanı Erdoğan,
513725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513725.aspx
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