Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, istifa etmesi beklenen belediye başkanlarının durumu, AK Parti'nin kongre süreci, Irak ve Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konusu masada olacak.