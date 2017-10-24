Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi ile Umur köyü yolu arasında dün çalışma yürüten polis, bir teröristin yol kenarına el yapımı patlayıcı tuzakladığını fark etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, teröristi kıskıvrak yakaladı. Terörist, sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Teröristin buradaki ifadesinde, 20 Ekim’de, Bahçelievler Mahallesi’nde vücuduna isabet eden 7 mermiyle yaralanan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı İzzettin Güven’e yönelik saldırıyı üstlendiği öğrenildi. Teröristin, 3 Ekim’de ilçede uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca’nın faili olduğunun değerlendirildiği de bildirildi.