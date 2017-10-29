Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Türkiye kendi gövdesiyle birlikte güven ve huzurun adı olan bir devlettir. Türkiye ne zaman kalkınma hamlesi başlatsa birileri cumhuriyeti korumak adına buna engel oldu. Darbeler, cuntalar cumhuriyet tarihine kara leke olarak geçti.

-2023 kutlamaları için şimdiden başladık. Oluşturulan eylem planıyla son aşamaya geldik. 100. yıl kutlamalarımız aşama aşama başlayacaktır.

-Küresel düzeydeki senaryoların hiçbiri ülkemiz üzerinde işe yaramadı.

-Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye, asırlara varan birikimiyle devletlere örnek olmuş bir devlettir.

-IMF'ye artık borcumuz yoktur. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Eskiden zor oyunu bozar derlerdi milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Bizim kitabımızda kula kul olmak yoktur. Kitabımızda kulluk ancak Hak'ka olur.