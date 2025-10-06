Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan davasında istenen ceza belli oldu!

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, Erzan'ın 26 kişiye karşı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını isterken, Fatih Terim yönünden ise “Güveni kötüye kullanma” suçundan 2 yıl cezalandırılmasını istedi.

BANKA YÖNETİCİLERİNE BERAAT TALEBİ

Mütalaada, bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraati istenirken, Seçil Erzan’ın ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ceza alması talep edildi.

362 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı Erzan'ın 26 eylem için, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 345 yıla kadar cezalandırılmasını isterken, Fatih Terim yönünden ise “Güveni kötüye kullanma” suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Seçil Erzan'ın 5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan da 15 yıl hapsi istendi.

BES HESABINA DA EL KONULDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına, Bireysel Emeklilik hesabında biriken paraya el konulmasına ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.