Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Diyarbakır’a geldi. 8’inci Ana Jet Hava Üssü’ne gelen Akar ve beraberindekileri, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Akar’ın kentteki askeri birliklerde incelemelerde bulunacağı belirtildi.