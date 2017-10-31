Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Diyarbakır’a geldi. 8’inci Ana Jet Hava Üssü’ne gelen Akar ve beraberindekileri, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Akar’ın kentteki askeri birliklerde incelemelerde bulunacağı belirtildi.
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Diyarbakır'da
31.10.2017 - 12:36 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ve kuvvet komutanları Diyarbakır'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Etiketler : hulusi akar,
515788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515788.aspx
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