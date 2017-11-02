Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında il jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgelerinde uygulama yapıldı.

Denetimlerde uyuşturucu madde kullandığı belirlenen U.C., I.B., M.D., A.K., A.T., T.S., D.Ç., T.D.D., ve B.G.B., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 5 gram bonzai ile 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler Jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şahıslar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek burada alınan sağlık raporlarının ardından ifadeleri alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.

İfadeleri tamamlanan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.