Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan 'Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamayı yapacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yerli oto ile ilgili lansmanı Külliye'deki kongre merkezimizde yapacaklarını belirterek, "Bu konu ile ilgili gerek TOBB, gerek Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız çalışmalar yaptılar. Neticede sektördeki en önemli beş kuruluşumuzun bir araya gelmeleriyle, inşallah biz de kendi elektrikli otomobilimizi üretir konuma geleceğiz. Bu beş marka firmamız bu işe el atmış durumda. Lansmanını perşembe günü yapacağız." dedi.

TOPLANTI SAAT 13:00'DE

Yerli otomobili yapacak ortak girişimin açıklanacağı toplantı saat 13:00'te başlayacak.

GÖZLER ORTAK GİRİŞİMDE

Yerli otomobil için koordinasyon görevi yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışmaları tamamladı. Kale, Karsan, Fiba, Sanko, Koç, Vestel, BMC gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarının ve işadamlarının talip olduğu yerli otomobil için ortak girişim grubu oluşturuldu. Ortak girişim grubuna çok özel teşvikler sunulacak. Tercihini yerli otomobilden yana kullananlara kredi desteği de verilecek. Devletin hisse sahibi olacağı projede ilk tasarım masrafını da kamunun üstlenmesi bekleniyor. Otomobilin fikri ve sınaî mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait olacak. Projenin ticarileşmesi, ekonomiye katma değer sağlaması ve küresel bir marka olması öncelikler arasında yer alıyor.

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