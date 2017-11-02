Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hakkâri Şemdinli kırsalında 17 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Öte yandan Tunceli Nazımiye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde de 5 terorist öldürüldü. Toplan öldürülen PKK'lı sayısı böylece 22'ye yükseldi. Operasyonların devam ettiği de bildirildi.
Hakkâri kırsalında 17 terörist öldürüldü
02.11.2017 - 13:55 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri Şemdinli kırsalında 17 PKK'lı terörist öldürüldü.
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516380 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516380.aspx
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