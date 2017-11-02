Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hakkâri Şemdinli kırsalında 17 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Öte yandan Tunceli Nazımiye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde de 5 terorist öldürüldü. Toplan öldürülen PKK'lı sayısı böylece 22'ye yükseldi. Operasyonların devam ettiği de bildirildi.