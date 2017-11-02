Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Eşbaşkanı Özcan Yılmaz'ın da bulunduğu 10 şahıs hakkında ’sözde serhat eyaleti kuzey bölgesinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık’ yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri Ardahan merkez ve köylerinde, sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İl Başkanı Yılmaz ile HDP Göle ilçe başkanının da bulunduğu 10 şahıs gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.