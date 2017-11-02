Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’ kullananlarında olduğu 10 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Polis, Elazığ merkezi 9 ilde operasyon yaptı. Operasyona 10 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elâzığ merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama
02.11.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Etiketler : Elâzığ,FETÖ,Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması,
516444 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516444.aspx
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