Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’ kullananlarında olduğu 10 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Polis, Elazığ merkezi 9 ilde operasyon yaptı. Operasyona 10 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 8’i tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.