Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında acı haber geldi. Aramalarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Geminin battığı yerde ailelerin bekleyişi sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda gemide bulunan 7 kişi daha aranıyor. Personeli arama çalışması TCG Alemdar isimli gemi ile yapılıyor. Geminin battığı yer de tespit edildi. Kuru yük gemisinin 7 deniz mili açıklarında battığı anlaşıldı. Geminin battığı saatlerde mürettabatın kamaralarında uyuduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: BATAN GEMİDE KAPTAN YOKTU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gemide kaptanın olmadığını ve batan gemiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti. Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.