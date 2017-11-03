Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"FETÖ/PDY terör örgütünün 'il mahrem' yapılanmasının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, dün Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Van'da 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, H.A, F.Ö, C.A.K. gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam etmektedir." Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Bitlis merkezli FETÖ operasyonu
Bitlis merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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