Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"FETÖ/PDY terör örgütünün 'il mahrem' yapılanmasının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, dün Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Van'da 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, H.A, F.Ö, C.A.K. gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam etmektedir." Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.