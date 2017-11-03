Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denetlemeler esnasında personele hitap eden Orgeneral Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, vatanın ve milletin güvenlik ve bütünlüğü için ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla terörle mücadelede büyük kahramanlık ve fedakarlık gösterildiğini, başta PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadeleye bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileceğini” vurguladı.Orgeneral Akar bu kapsamda Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i de ziyaret etti.