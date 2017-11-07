Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirtilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Yılmaz ve diğer 9 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Yılmaz'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardahan'da 2 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz'ın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.