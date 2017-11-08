Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kadın avukat gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden sonra emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulanmaya başlandı.
Erzurum’da 7 avukat gözaltına alındı
08.11.2017 - 18:26 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın avukat gözaltına alındı.
Etiketler : erzurum,avukat,haberler,
518062 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518062.aspx
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