Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kadın avukat gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden sonra emniyet müdürlüğüne götürülerek sorgulanmaya başlandı.