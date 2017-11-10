Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri olan Türkiye, gökyüzünde daha fazla söz sahibi olacak. Havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasına için çalışmalar başlatılırken uzaya gönderilecek ilk astronot için de kollar sıvandı. Ayrıca önümüzdeki yıl millî uydu fırlatma sistemi için start verilecek. 3. Global Satshow İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şu an Türkiye’nin uydu filosunda hâlen 3 haberleşme, 3 de gözlem uydusu bulunduğunu belirterek, millî uydu ekosistemi için çalıştıklarını bildirdi. Bu bağlamda uzay teknolojileri alanında çok önemli mesafe katettiklerini dile getiren Arslan, Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasına ilişkin çalışmaların TBMM’de ilgili komisyondan geçtiğini hatırlattı. Yasal altyapının yakın zamanda tamamlanacağını bildiren Arslan, “Uzay Ajansı’nın kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımız çok daha ileriye taşınacak. Bununla birlikte milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Japonya ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Japonya’ya ait Kibo Modülü’nde millî ürünlerimizin deney sürecini başlattık. Amacımız 2020 yılında kendi uydumuz olan 6A’nın üretimini tamamlayarak yörüngedeki yerine fırlatmak ve onun üzerinden hizmetler almak. 2020 yılında uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve 5B ile Türkiye’nin ilk yerli uydusu 6A hizmete girdiğinde Türkiye’nin 6 haberleşme uydusu, 3 gözlem uydusu olacak” diye konuştu.



Bakan Arslan, uydu projelerinde kullanılmak üzere Uydu İtki Motoru ve İtki Sistemi’nin millî imkânlar ile geliştirilebilmesi için projelerde fizibilite çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Millî uydu fırlatma sistemi geliştirilmesi hedefinin ilk adımı olarak da “Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Geliştirilmesi”ne yönelik proje çalışmalarına başlandığını belirten Arslan, “Bu projeyi de önümüzdeki yıl yatırım programına almayı planlıyoruz. Proje ile yakın zamanda uzaya deneysel uydularımızın fırlatılması mümkün olacaktır” dedi.



6A tamamen yerli olacak

Bakanlık bünyesinde 2011’de Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğünü kurduklarını, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’ni açtıklarını hatırlatan Arslan, Türksat 6A uydusunun tamamen yerli olarak üretimi çalışmalarına başlandığını ifade etti. Arslan “Şu anda tasarım çalışmaları devam ediyor. Uydunun haberleşme kısımlarını ASELSAN, yapısal bölümlerini de TUSAŞ üretecek. Yazılım başta olmak üzere güç sistemleri, bataryalar ve güneş panelleri de mühendislerimiz tarafından yapılacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Space X ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etmişti.

Uyduyu Elon Musk taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın’ lakaplı iş adamı Elon Musk’ın görüşmesinin ardından ilk iş birliği duyuruldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Global SatShow’un ilk gününde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Türksat 5A ve 5B uyduları için Türksat ile Airbus Defence and Space arasında anlaşma imzalandı. Bu kapsamda Elon Mask’ın sahibi olduğu ve Airbus’ın alt yüklenicisi olan SpaceX, Falcon 9 roketleriyle Türk uydularını uzaya taşıyacak. Haberleşme uyduları Türksat-5A 2020 yılında, Türksat-5B ise 2021 yılı içerisinde hizmete girecek.

Airbus Savunma ve Uzay Sistemleri Fransa Başkanı Nicolas Chamussy uydular için elektrikli itki teknolojisinin kullanacağını ifade ederek, şunları söyledi: Bu hem ağırlığı azaltıyor hem de uyduların yaşam beklentisini 2 katı artırıyor. Dünyanın bu açıdan en güvenli şirketiyiz. Airbus, Türk havacılık endüstrisi ile uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Airbus ile Türkiye ilk defa uzayın geleceğini belirlemek üzere bir iş birliğinde bulunuyor. Türk endüstrisi bu programdan çok büyük fayda sağlayacak. Türksat 5B Ankara’daki tesislerde oluşturulacak. ASELSAN gibi kurumlar da Türkiye’de üretilecek parçalarla bu projeye önemli katkılar sağlayacak. Biz bu teknolojiyi tamamen doğru zamanda ve performans içerisinde Türksat ile Fransa’daki Türk partnerlerle hayata geçirme sözünü veriyoruz. Hepimiz 2020 yılında fırlatmayı dört gözle bekliyoruz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, Airbus Defence and Space CEO’su Nicolas Chamussy ve Airbus Defence and Space UK Yönetim Direktörü Colin Paynter yer aldı.

260 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, 2016-2025 yıllarını kapsayan dönemde her yıl 145 uydunun fırlatılmasının öngörüldüğünü belirterek, söz konusu dönemde uzaya gönderilecek toplam bin 450 uydunun 260 milyar dolarlık pazar değerine sahip olacağını söyledi.