Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar" mesajı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
11.11.2017 - 13:56 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar" mesajı yer aldı.
Etiketler : erdoğan,twitter,
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