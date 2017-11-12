Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada Artuklu İlçesi kırsal mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat: 00.01 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle derildi: "İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden Artuklu İlçesi'ne bağlı Çukuryurt, Yukarıaydınlı, Aşağıaydınlı ve Çayırpınar kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12 Kasım 2017 Pazar günü saat:10.30 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."
Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kalktı
12.11.2017 - 14:54 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı 4 mahallede dün düzenlenecek operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 10.30 itibariyle kaldırıldı.
Etiketler : mardin,sokağa çıkma yasağı,haberler,
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