Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Yukarıölek köyü kırsalında sabah saatlerinde patlama meydana geldiği belirtilerek, “Bölücü terör örgütü PKK’nın daha önce araziye yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hulusi Kuzucu yaralanmıştır. Kahraman askerimiz Tatvan Devlet Hastanesinde ameliyata alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
Bitlis’te mayın patladı: 1 asker yaralı
13.11.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te PKK terör örgütü tarafından araziye yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu bir asker yaralandı
Etiketler : bitlis,mayın,patlama,
519175 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519175.aspx
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