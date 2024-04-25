15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasını yalanladı.

DMM, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan kaynaktan kendilerine toplu olarak ödenmesini isteyenlerin talepleri üzerine, vakıf tarafından hak sahiplerine anket yolu ile sorulmuştur. Toplu ödeme yapılmasını isteyenlere ödemeleri toplu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle toplu ödeme alan gazilere aylık olarak ödeme yapılmamaktadır. Ödemeleri aylık olarak almaya devam etmek isteyen 218 hak sahibine ise aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir."