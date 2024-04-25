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Korku dolu anlar... Ankara'da sanayi bölgesinde yangın!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyurt’daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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