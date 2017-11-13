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Havalimanına giden metro seferleri durdu
13.11.2017 - 18:50 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı yönüne metro seferleri bir süredir yapılamıyor. Havalimanına giden metro seferleri Dünya Ticaret Merkezi durağından geri dönerken, duraklarda yapılan anonslarda seferlerin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Etiketler : metro seferleri,Atatürk Havalimanı,
519266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519266.aspx
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