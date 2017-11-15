Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Genelkurmay Başkanı Akar’ın eski yaveri FETÖ’cü Levent Türkkan’ın darbe girişiminin ardından cezaevinden Savcılığa gönderdiği isimler tek tek sorgulanmaya başlandı. Önceki gün yapılan Akıncı davasında mahkemede itiraflarını reddederek “Bana bir şeyler içirdiklerini düşünüyorum” diyen Türkkan’ın gönderdiği listedeki isimlerden Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Yönetim Şube eski Amiri Tarkan Yeniyayla’nın da FETÖ’yle bağlantısı tespit edildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mustafa Gökçe tarafından hakkında iddianame hazırlanan Yeniyayla’nın ismi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski yaveri FETÖ’cü Levent Türkkan tarafından ihbar edildi. İddianamede şüpheli Yeniyayla’nın örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirtildi. Yeniyayla’nın kardeşi Y. Yeniyayla’nın Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulundan ihraç edildiği de aktarıldı.

