Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 34'ü muvazzaf 56 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24'ü muvazzaf asker 34 kişi yakalandı.Gözaltına alınan 34 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 22 kişinin yakalanmasına çalışılıyor
Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
15.11.2017 - 10:56 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24'ü muvazzaf asker 34 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,Diyarbakır merkezli,eş zamanlı operasyon,
519698 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519698.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER