Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Habertürk canlı yayınında terör örgütü üyelerini sevindiren açıklamalar yapmıştı.

PYD RAHATSIZMIŞ!



Türkiye'nin Afrin'e yapacağı operasyonun yanlış olduğunu ve bu durumdan terör örgütü PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, operasyonu "işgal" olarak nitelendirdi.

Bu skandal açıklamaya tepkiler art arda gelirken, Aytuğ Atıcı CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

"AYTUĞ ATICI KİMİN VEKİLİ"



Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li vekil, "Aytuğ Atıcı kimin vekili diye bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Gündemde ikinci sıraya gelmiş. Hiç şüphe yoktur ki Aytuğ Atıcı Türk milletinin vekilidir, nokta. Bunun ötesinde herhangi bir algı oluşturmaya çalışanlar kendi boylarının ölçüsünü alırlar." diye konuştu.