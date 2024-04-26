Akşam saatlerinde kabusu yaşamıştı: Çanakkale Boğazı'nda yanan gemi Karanlık Liman'da

Çanakkale Boğazı'nda 107 metrelik yük gemisinde çıkan yangın söndürülmesinin ardından Karanlık Liman demir bölgesine demirletildi. Yangın sonrası gemi dron kamerası ile görüntülendi.

Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY adlı 107 metrelik kuru yük gemisi gemisinde dün akşam yangın çıktı. Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan 14 personelin bulunduğu geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Kurtarma-3’ römorkörleri sevk edildi.

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KARANLIK LİMANA DEMİRLENDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, gemi soğutma çalışmalarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13’ römorkörü ile Karanlık Liman demir bölgesine demirletildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Öte yandan yangında, geminin 14 kişilik mürettebatı arasında yer alan Suriye uyruklu Obaid Mohamadnor yaralandı. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-73’ tarafından kıyıya çıkarıldı. Ambulansa alınan ve durumu ağır olduğu öğrenilen yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.