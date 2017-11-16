Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kayranlar Mahallesi kırsalında uyuşturucu madde ekimi ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yaklaşık 2 aylık takibin ardından belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden S.G'ye ait ev ve ahırda narkotik köpeği "Vicdan"ın katılımıyla arama yapıldı.

Aramada ahırda çuvalların içerisine gizlenmiş 25 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili S.G. ve uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı.