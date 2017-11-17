Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye NATO tatbikatından 'Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman tablosunda yer alması' nedeniyle çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelerle konuştu:

DÜŞMAN TABLOSU KOYMUŞLAR



"Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik.

40 ASKERİMİZİ ÇEKİN DEDİK



Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik. Gerekli bağlantıları vs yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Haktan daha güçlü bir şey olamaz."