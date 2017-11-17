Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Bingöl Gençlik Kolları üyeleri, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR’un ortaklaşa yürüttüğü kurs kapsamında resim ve boyama eğitimi aldı. Gençler, eğitimin ardından kentte güvenlik noktalarının bulunduğu hizmet binalarının önüne konulan beton bariyerlere 15 Temmuz hain darbe girişi ile trafik kurallarını anlatan yazı ve resim çizdi.

Çalışma ile ilgili bilgi veren AK Parti Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bayantemur, "Hazırladığımız bu projeyi Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Müdürlüğü bünyesinde kurs görüp yapmaya başladık. Bu çalışmamız üç ay boyunca sürecek. Buradaki boyama işini yapan arkadaşlarımızın hem sigortası yatacak hem de belli bir ücret alacaklar. Bu projenin amaçlarından biri de aslında istihdamı sağlamak" dedi.

"DEVLETİMİZİN SICAK YÜZÜNÜ GÖRSÜNLER"

Kent merkezindeki birçok güvenlik noktasında bulunan bariyerleri boyayacaklarını aktaran Bayantemur, "Güvenlik bariyerlerini boyarken devletimizin soğuk yüzünün olmadığını vatandaşlara göstermek istiyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü, Adliye Sarayı, Jandarma Komutanlığı ve MİT’in önündeki güvenlik betonunu boyamak, güzelleştirmek ve halkımızın beğenisine sunmak için bu projeyi yapıyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri nedeniyle güvenlik güçlerimizin hizmet binalarında böyle bir önlem alındı. Biz bu güvenlik bariyerlerini halkımıza daha güzel göstermek istiyoruz. Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kavşak konumunda olan bir il. Biz de günlük ilimizden geçen insanların bunu görüp beğenmesini istiyoruz. Bunun yanında bariyerler üstüne çizilen görsellerden en önemlisi de, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele eden halkımızın görselleridir" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlardan Fatma Ulama, "AK Parti gençliği olarak halk eğitim merkezinde gördüğümüz bir aylık kurs sürecinden sonra, güvenlik güçlerimizin bulunduğu noktalarda konulan bariyerleri boyama kararı aldık. 15 Temmuz ruhunu canlandıran görsellerimiz ve Türk bayrakları çiziyoruz" ifadelerini kaydetti.

Her gün defalarca ana yolu kullandığını belirten Yılmaz Kaya ise, "Buraya konulan beton bariyerlerde boyama çalışması olduğunu gördüm. Şehrimizde olan bu bariyerlere bu şekilde anlam verilmesi çok güzel arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.