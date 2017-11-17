Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç’te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezinde düzenlenmekte olan “Trident Javelin 2017” isimli masa üstü tatbikatında sergilenen, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle soruşturma başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikat sırasında sergilenen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/191238 sayıyla soruşturulma başlatılmıştır” denildi.