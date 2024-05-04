Yemek ihalesi iddiası gündemdeydi! Diyanet'ten yalanlama geldi

Diyanet'in Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki “Aday din görevlileri” için yayımladığı yemek ihalesi gündemdeydi. Söz konusu iddiaları Diyanet İşleri Başkanlığı yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetenin "Bir kuş sütü eksik" başlığıyla yayımladığı yemek ihalesi iddialarına cevap verdi. Diyanet, haberle alakalı hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

"BİR SÜT KUŞU EKSİK" İDDİALARINA YALANLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yemek ihalesine ilişkin Birgün gazetesi, "Bir kuş sütü eksik" başlığıyla mesnetsiz iddialarda bulundu. Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki “Aday din görevlileri” için 26 Mart’ta yemek ihalesi düzenlendiği ve "her gün et olacak" bir liste yayımlandığı iddialarına Diyanet'ten cevap geldi.

İHALE ÇARPITILDI, KAMUOYU YANILTILDI

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "Bir kuş sütü eksik" başlığıyla yayımlanan haberde Diyanet Akademisi Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi'nde 26 Mart'ta aday din görevlileri için gerçekleştirilen yemek ihalesinin çarpıtıldığı ve kamuoyunun yanıltıldığı belirtildi.

İhalenin, Devlet İhale Kanunu ve Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği'ne uygun şekilde açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aday din görevlilerinin eğitiminin yapıldığı 28 akademi merkezinden 6'sında yemek hizmeti alımı yapılmaktadır. 6 akademi merkezinin kişi başı günlük azami (KDV dahil) 375 lirayı aşmayacak şekilde yapılacak hesaplamada ortaya çıkan toplam tutarı üzerinden hizmet alımı başlatılmıştır. Elazığ Harput Akademi Merkezi'nde yapılan ihaleye verilen 7 tekliften 4'ü geçerli sayılmıştır. Böylece 210 günlük, 190 aday din görevlisi için günde 3 öğün olarak yapılan ihale, kişi başına belirlenen azami 375 liranın altında kalıp 325 lira (KDV hariç) olarak belirlenmiştir."

HABERDE ESKİ FOTOĞRAFLAR KULLANILDI

Açıklamada, haberin içeriğiyle ilgisinin bulunmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 2023 Hac döneminde, 24 Haziran 2023'te Mekke'de hacıların yemeklerinin hazırlandığı mutfağın denetimi sırasında çekilen fotoğrafının da kullanıldığı bildirildi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

Haberde Erbaş'ın fotoğrafı kullanılarak kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığının görüldüğü belirtilen açıklamada, "Gazetenin çarpıtma haberiyle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.