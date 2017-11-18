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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan NATO tatbikatındaki skandala ilişkin açıklama
18.11.2017 - 11:21 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Kimse Türkiye'nin yöneticilerine hakaret edemez" dedi. CHP lideri, "Özürle geçiştirilemez, açıklama bekliyoruz" diye konuştu.
Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,NATO tatbikatı,
520634 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520634.aspx
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