37 ilde siber suçlara karşı operasyon! 567 şüpheli yakalandı

37 ilde siber suçlara karşı operasyon! 567 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Siber Suç, Operasyon, Tutuklama, Dolandırıcılık, Bahis, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 37 ilde düzenlenen operasyonlarda çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından 209 kişi tutuklandı, 112 kişi adli kontrol altında.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarda 567 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyonlara dair bilgi veren Yerlikaya, "37 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 209 şüpheli şahıs tutuklandı. 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelilerin;
◼️Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 
◼️Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,
◼️Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri,
◼️”Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

