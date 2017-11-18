Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Kanada'da düzenlenen Halifax Güvenlik Forumu’nda önemli açıklamalar yaptı.

Konuşmasını İngilizce yapan Orgeneral Akar, Suriye'de Amerika'nın terör örgütleriyle yaptığı iş birliğini tek tek anlattı.

KOMUTAN KONUŞTUKÇA...

Terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapılmasında mantık olmadığını anlatan Akar, teröristlere verilen silahların Türk vatandaşlarına döndüğünün altını çizdi.

Komutan'ın bu sözleri üzerine salondaki Amerikalıların yüzü asıldı. O anlar, objektiflere de yansıdı.

ABD SAVAŞ SUÇUNA İŞTİRAK ETTİ

Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar, "Bazı müttefiklerimiz PKK'nın yandaşı olan PYD gibi örgütlerle işbirliğine gidip bunları her alanda desteklemişlerdir. Savaş suçuna iştirak etmişlerdir. Ne yazık ki bazı müttefiklerimizin terör örgütlerine silah temin ettiklerini görmek üzün vericiydi. Buradaki silahlar Türk vatandaşları aleyhine kullanıldı. Terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle gerçekleştirilmesinin mantığını anlayamamaktayız. YPG'nin de DEAŞ ile birlikte hareket ettiğini gördük. Bu inanılmaz bir şey. DEAŞ'ın İslamiyet ile hiçbir alakası yoktur." diye konuştu.