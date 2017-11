Türkiye Gazetesi

Manhattan’daki lüks dairesinden değerlendirmelerde bulunan 89 yaşındaki eski ABD’li politikacı, “Eğer savaş tamtamlarını duymuyorsanız sağırsınız demektir” sözleriyle 3. Dünya Savaşının yakın olduğunu söyledi.

ABD’nin şu an Çin ve Rusya’yı kandırdığını söyleyen Kissinger, “Çin’in askerî gücünü artırmasına ve Rusya’nın da Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından onlara sahte kabadayılık hissini verdik. Bu onlar için daha hızlı ölüm olacak. Yaklaşan savaş o kadar ağır olacak ki, sadece bir süper güç kazanacak ve bu bizim milletimiz olacak. Avrupa Birliği deneyin geleceğini bildiği için hızlı bir şekilde tek devlet olmak için acele ediyor. Onların bu acelesi bana bu çok büyük hesaplaşmayı bildiklerini gösteriyor” dedi.

“Üçüncü dünya savaşı yolda ve bunun başlangıç noktası İran olacak” diyen Kissinger şöyle devam etti:

Orduya ‘Stratejik önemlerinden dolayı 7 Orta Doğu ülkesinin kontrolü bizde olmalı’ dedik. Çünkü o ülkelerde petrol ve diğer ekonomik kaynaklar bulunuyor. Şimdi tek adım kaldı: İran’ı vurmak... Büyük Rus ayısı ve Çin orağı uykudan uyanacak ve ardından İsrail bütün silahlarıyla öldürebildiği kadar Arap öldürecek. Umarım her şey yolunda gider ve Orta Doğu’nun yarısı İsrail’in olur. Bizim gençlerimiz son yılda oyun konsollarında iyi eğitim gördü. Yakın gelecekte neler olabileceğinin aynası olan yeni Call of Duty 3 oyununu görmek enteresan olacak. Askerlerimiz kurallara uyacak ve Müslümanları küle dönüştürecek, sokaklarda çılgın Rus ve Çinlilerle savaşacak.

Yeni bir dünya düzeninin inşa edilmesi gerektiğini belirten Kissinger “Sadece bir tane süper güç olmalı. Kazanan global bir hükûmet olacak. Unutma ki, ABD en iyi silahlara sahip ve hiçbir toplumda olmayan ekip bizde bulunuyor. Ve zamanı geldiğinde bu silahları dünyaya tanıtacağız” diyerek sözlerini noktaladı.