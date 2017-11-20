Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle hemen hemen her kesim bugünü sevgi ve coşku ile kutlamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde Genel Kurulda imzalanan sözleşme ile 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak tarihe adını yazdırmıştır. Peki neden 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olmuştur, Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıkmıştır, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemi nedir, 20 Kasım 1989'da ne olmuştur da Dünya Çocuk Hakları Günü olarak anılmaktadır? gibi merak ettiğiniz detayları bu haberde derledik...

20 KASIM 1928 TARİHİNDE ORTAYA ÇIKTI

Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve taraf devletleri 54 maddeden oluşan sözleşme maddeleri gereğince kendi iç hukuklarında değişim yapmaya zorlamıştır.

Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahiptir. Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme, uluslararası platformda mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri içermektedir. Onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek ve her beş yılda bir bu değişiklikleri yayımlamak için BM tarafından bir Çocuk Hakları Komitesi de oluşturulmuştur.

Antalya'da “Dünya Çocuk Hakları Günü” yürüyüşü düzenlendi

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde “Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında 150 çocuk yürüyüş düzenledi.

Saime Salih Konca Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Benim Hakkımı Ver" projesi kapsamında Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Mustafa Ayşe Altun İlkokulu, Özel Palmiye Ortaokulu öğrencileri yürüyüşün başlangıç noktası olan Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanında bir araya geldi. Anaokulu öğrencileri ilk olarak projeye büyük destek veren Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Naci Alın'ı ziyaret etti. Miniklerle tek tek ilgilenip ikramlarda bulunan Alın çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 150 çocuğun katıldığı yürüyüşte Başkan Yardımcısı Naci Alın miniklerle birlikte yürüyerek destek olurken İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdem Kaya'da öğrencilerle birlikte yürüyüşe katıldı. Döşemealtı Hükûmet konağı önünde sona eren etkinlikte minikleri İlçe Kaymakamı Cengiz Cantürk ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Dünya Çocuk hakları gününde Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın öğrencilere balon ve oyuncak dağıtırken, Kaymakam Cantürk ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaya ile birlikte çocukların boyalarla el izlerini bıraktıkları bezlere el izi bırakarak Dünya Çocuk Hakları gününü kutladı.

ÇOCUK HAKLARI O İSİMLE GÜNDEME GELDİ

Leh eğitimci Janusz Korczak'ın 1919 yılında yayınlanan "How to Love a Child" (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından söz etmiş ve konuyu gündeme taşımıştır. Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından "Çocuk Hakları Bildirgesi" ismiyle kaleme alındı.

Resmîleşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir.

Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.

"30-35 milyon mülteci çocuk var"

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım, dünya genelinde sürüp giden savaşlar nedeniyle çocukların hayatlarını kaybettiğini, sakat kaldığını ya da ailelerini kaybettiklerini kaydetti.

Daha iyi bir hayat için bombalardan kaçan çocukların bu sefer de denizlerde boğulduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bombalardan kaçarken denizlerde boğulup cesetleri kıyıya vuran çocukları tüm dünya gördü. Aylarca sadece medyada yazılıp, çizildi. Fakat bu çocukları korumak için tek bir somut adım dahi atılmadı. Dünya genelinde 65 milyon mülteci var ve bunların yarısı, yani 30-35 milyonunun çocuk olduğu tahmin ediliyor. Çocuklar hepimizin geleceğidir ve her çocuk sağlıklı, huzurlu, mutlu bir aile ortamında büyüme hakkına sahiptir. 20 Kasım gibi özellikle çocukların haklarının korunmasına yönelik anlaşmanın imzalandığı bir güne rağmen, şu an özellikle Orta Doğu ve Afrika’da çocuklar, doğuştan gelen haklarına dahi sahip olamıyorlar. Mülteci durumuna düşüp, oraya buraya savrulup giden çocuklar yaşadıklarını dahi anlayamıyorlar. Hatta bu masum yavrular, tüm bu olumsuzlukların üzerine, zaman zaman ellerine silah tutuşturulup savaşmaya da zorlanıyorlar."



İyi şeyler de oluyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Sponsor Aile Sistemi’yle 45 ülkede ve 45 ilde yetim çocuklara destek olmaktadır. İHH, savaş ve doğal afet mağduru çocukları tehlikelerden korumayı hedeflerken kendi ayakları üzerinde duracakları zamana kadar onlara destek olmak için çalışmalar yürütmektedir. Çocuklara yönelik inşa ettiği yetimhane ve okullarda barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan İHH, çocukların kendi ülkelerinde kültürlerinden kopmadan güven içinde büyümeleri için geliştirdiği projeleri hayata geçirmektedir. Kasım 2013 itibarıyla 45 ülkede 32.500’e yakın yetim İHH tarafından desteklenmektedir.





ÇOCUK HAKLARI NELERDİR?

Eğitim Hakkı: Eğitim hakkı, dünyanın her bölgesinde tüm çocukların en önemli haklarından biri. Bir çocuğun eğitilmesi, kültürlü bir birey olarak yetişmesi için öngörülen koşulların sağlanması anlamına geliyor.

Sağlık ve Yaşama Hakkı: Çocuklar için sağlık hakkının temeli yaşama hakkıdır. Doğumundan itibaren çocuğun yetişkin olana kadar sahip olduğu çocuk haklarından biridir. Sağlıklı büyümek, sağlığına özen göstermek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sahip olduğu haktır. Her çocuk ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından yararlanmalı, gerekli tedavi ve iyileştirme hizmetlerinden faydalanmalıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her çocuğun temel haklarına ek olarak; nüfus kütüğüne kayıt olma, isim, vatandaşlık, anne-babasını bilme ve anne babası tarafından bakılma hakkı vardır.