Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara taşıyan bir kamyonete ve otomobile operasyon yaptı.
Operasyon kapsamında durdurulan kamyonette ve otomobilde yapılan aramda toplamda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
22.11.2017 - 04:40 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kaçak sigara sevkiyatı yapan iki kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara taşıyan bir kamyonete ve otomobile operasyon yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,kaçak sigara,oprasyon,ele geçirildi,
521587 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/521587.aspx
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