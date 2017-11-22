Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara taşıyan bir kamyonete ve otomobile operasyon yaptı. 
Operasyon kapsamında durdurulan kamyonette ve otomobilde yapılan aramda toplamda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 