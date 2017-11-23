Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlara seslendi.



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI



16 Nisan'da sizlerin oyları ile anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra seçim barajı yeniden düşünülmelidir dedik bir kıyamettir kopardılar. Kötülük abideleri ile iyi niyetli görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesi ile telaşlandığımızı utanmada, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız.

BUNLARDA UTANMA ARLANMA YOK



MHP'nin Meclis dışında kalacağını dillendirenler her seçim sonucunda sandığa toslamışlar yine de uslanmamışlardır. Çünkü bunlarda utanma arlanma yoktur. Çünkü bunlarınki davul derisidir. Ne tuhaftır ki CHP siyasi varlığı ve geleceği ile ilgili korku mu yaşıyor sorusunu kimse sormuyor. HDP Eş Başkanını sazı ile ekranlara çıkarıp şarkı türkü söyleyenler MHP'nin baraj altı kalacağını iddia edebilecek kadar ipten kazıktan boşanmışlardır. Tencere tava bunlarınki hep aynı hava. Bize elbise dikmeye çalışanların önce yama tutmayan yırtıklarını tamir etsinler.

MHP, AK PARTİ İLE YAN YANA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEKTİR

CHP, PKK'nın siyasi uzantıları ve kıyıda köşede kalmış çürük çarık siyasi oluşumlardan medet umarak ittifak arayışlarına başlamıştır. Fare deliğe sığmamış bir de kuyruğuna kabak bağlamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, 2019 seçimlerinin tek adamdan yana olanlarla, demokrasiden yana olanlar arasında geçeceğini söylemektedir. Adalet yürüyüşlerinde yollara saçtıkları işbirliğini CHP'lisi, HDP'lisi iplisi ipsizi yeniden bir araya gelmek için zaman ve zemin aramaktadır. Önümüzdeki siyasal süreçte bloklaşma sertleşir, cepheleşme keskinleşirse CHP yanına HDPyi de alıp 16 Nisan'ın rövanşını almak için çalışmalarına hız verirse MHP buna tepkisiz kalmayacaktır. Partimiz 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan'ın gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'a tam manasıyla tesis etme maksayı ile birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir.

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