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İZBAN raydan çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki tren raydan çıktı. Yüzlerce kişi acil çıkıl kapısından tahliye edildi, raylar üzerinden yürüyerek bölgeden uzaklaştı. 

İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde trenle yolculuk yapmak isteyenler zor anlar yaşadı. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. 

Yüzlerce vatandaş acil çıkış kapsında tahliye edilerek, raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

İZBAN raydan çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi - 1. Resim

İSTASYONLAR GEÇİCİ KAPATILDI

Arıza sonrası Hilal ve Alsancak istasyonlarının geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İZBAN yönetimi, şunları söyledi:

Trenlerimiz şu anda Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapmıyor. Diğer tüm seferimiz planlandığı gibi devam ediyor. 

İZBAN raydan çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi - 2. Resim

Alsancak ve Hilal istasyonlarımızda yolcu alımı ise kısa bir süre içerisinde başlayacak.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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