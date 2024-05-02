Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da kuvvetli yağış sonrası Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım ring otobüsleriyle sağlandı.
Ankara'da dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Yağışın ardından bazı metro duraklarını su basması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında kuvvetli yağışın ardından su seviyesi yükseldi.
YOĞUNLUK OLUŞTU
15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyenler Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı. Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı