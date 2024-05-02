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Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da kuvvetli yağış sonrası Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım ring otobüsleriyle sağlandı.

Ankara'da dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Yağışın ardından bazı metro duraklarını su basması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında kuvvetli yağışın ardından su seviyesi yükseldi.

Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşandı - 1. Resim

YOĞUNLUK OLUŞTU

15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyenler Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı. Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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