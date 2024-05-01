Ankaralılar dikkat! Kuvvetli yağış ve su baskını uyarıları peş peşe geldi

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yollar, metro istasyonları, alt geçitler su taşkınlarıyla dolup taştı. Sel ve taşkınlar sonrası vatandaşlara hayat felç olurken, bu akşam için de Ankara'da kuvvetli yağış ve su baskını uyarıları geldi.

Başkent'te dün yaşanan şiddetli yağmur ve dolu yağışları, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Pek çok yerin sular altında kaldığı Ankara için bu akşam yine başlaması tahmin edilen şiddetli yağışlara yönelik uyarılar geldi.

SU BASKINLARI YAŞANABİLİR

Hava Forum, Ankara radarından alınan son verileri paylaşarak, "Başkent'e doğru yaklaşan organize olmuş kırkikindi yağış kütleleri var. Kütleler yolda etkisini kaybetmezse Ankara'da akşam yine şakır şakır yağmur bekleniyor. Mazgal, rogar sorunu olan semtlerde su baskınları yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

METRO İSTASYONLARI HİZMET DIŞI KALDI

Kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının, OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında tren işletmesi hizmet dışı kaldı. OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonlarının hizmet dışı kalması nedeniyle yolcular bu hatlar arasında otobüslerle taşınıyor.

VALİ ŞAHİN AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olan yağışa ilişkin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor" dedi. Şiddetli yağış sonucu can kaybı olmadığını ifade eden Şahin, "Alt geçitlerimiz, battıçıktı denilen alt geçitlerimiz yoğun yağış nedeniyle yer yer tıkanmış vaziyette. Onlara da ekipler müdahale ediyor" diye konuştu.

"950 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ"

Herhangi bir talepte bulunan, mağduriyet yaşayan bütün vatandaşlara en kısa zamanda ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Şahin, "Şu ana kadar yaklaşık 1330 su baskını ihbarı geldi. Bunların 950'sine müdahale edildi. 350'sine de müdahaleye devam ediliyor." şeklinde konuştu.

BUGÜN İÇİN UYARDI

Birkaç gündür yoğun yağış uyarısı yaptıklarını anımsatan Şahin, "Tahminler doğrultusunda yarın (bugün) için de ikaz yayınladık. Vatandaşlarımızın özellikle dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Önlemlerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açkıklamada "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz" denildi.