Kahramanmaraş'ta 1 Mayıs'a dayanışması! İşçilere yüzde 27 zam yapıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Taksim'e çıkmak isteyenlere polis müdahale etti! 210 kişi gözaltında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Taksim'e çıkmak isteyenlere polis müdahale etti! 210 kişi gözaltında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, belediye ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (KASKİ) çalışan işçilerin maaşına yüzde 27 ek zam yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ek protokole imza attı.

İŞÇİLERE YÜZDE 27 EK ZAM

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Görgel, ek protokolle yüzde 27'lik bir zam yapıldığını ve her zaman personellerinin yanında olduklarını kaydetti.

6 ŞUBAT MESAJI

Görgel, "Bayram ikramiyemizi de artıracağız. Mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını daha da yukarı taşıyacağız. Bu anlayışla inşallah yeni Kahramanmaraş’ı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara kavuşturacağız" dedi.