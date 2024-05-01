Piyasalar Fed'e odaklanmıştı! Faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası, mayıs ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı ve faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

Fed para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu ve faizi altıncı kez 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

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