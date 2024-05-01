Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararına altın, dolar ve bitcoin nasıl tepki verdi? İşte piyasalarda son durum...
Piyasaların faiz indirimi beklentisi içinde olduğu ABD Merkez Bankası(Fed), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Altın, dolar ve Bitcoin Fed kararının ardından hareketlendi. İşte piyasalarda son durum...
DOLAR SERT DÜŞTÜ
Fed'in faiz kararının ardından uluslararası piyasalarda dolar sert düşüş gösterdi. Dolar endeksi, faiz kararıyla 106 puandan yüzde 0.20 kayıpla 105 puan bandına indi. Dolar/TL ise 32.47 TL'de seyrini sürdürdü.
ALTIN FİYATINDA SERT YÜKSELİŞ
FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla Ons altın 2.400 dolar eşiğinden 2.330 dolar seviyesine gerileyen Ons altın faiz kararının ardından dar bantta hareket etti. 2296 dolara kadar gerileyen Ons altın daha sonra 2323 dolara kadar yükseldi.
Gram altın ise 2.400 TL'den 2.426 TL'ye kadar sert yükseliş sergiledi.
BITCOIN'DE SON DURUM
57 bin dolar bandındaki Bitcoin, karar sonrasında 58.582 dolar bandına yükseldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi