Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Mayıs 2024 21:44 - Güncelleme: 1 Mayıs 2024 22:14 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararına altın, dolar ve bitcoin nasıl tepki verdi? İşte piyasalarda son durum...