Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum

Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararına altın, dolar ve bitcoin nasıl tepki verdi? İşte piyasalarda son durum...

Piyasaların faiz indirimi beklentisi içinde olduğu ABD Merkez Bankası(Fed), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Altın, dolar ve Bitcoin Fed kararının ardından hareketlendi. İşte piyasalarda son durum...

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Fed'in faiz kararının ardından uluslararası piyasalarda dolar sert düşüş gösterdi. Dolar endeksi, faiz kararıyla 106 puandan yüzde 0.20 kayıpla 105 puan bandına indi. Dolar/TL ise 32.47 TL'de seyrini sürdürdü.

Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum - 1. Resim

ALTIN FİYATINDA SERT YÜKSELİŞ

FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla Ons altın 2.400 dolar eşiğinden 2.330 dolar seviyesine gerileyen Ons altın faiz kararının ardından dar bantta hareket etti. 2296 dolara kadar gerileyen Ons altın daha sonra 2323 dolara kadar yükseldi.

Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum - 2. Resim

Gram altın ise 2.400 TL'den 2.426 TL'ye kadar sert yükseliş sergiledi.

BITCOIN'DE SON DURUM

57 bin dolar bandındaki Bitcoin, karar sonrasında 58.582 dolar bandına yükseldi.

Altın sert yükseldi, dolar düştü! Fed kararı sonrası piyasalarda son durum - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sokak ortasında silahlar çekildi: Vuran 17, vurulan 16 yaşındaDiyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Serhat bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Piyasalar Fed'e odaklanmıştı! Faiz kararı açıklandı - EkonomiFaiz kararı açıklandı!Akaryakıtta tabela değişecek: LPG'ye indirim geliyor - EkonomiAkaryakıtta tabela değişecekKahramanmaraş'ta 1 Mayıs'a dayanışması! İşçilere yüzde 27 zam yapıldı - Ekonomiİşçilere yüzde 27 ek zam!Türkiye'nin depoladığı gaz miktarı ne kadar? Bakan Bayraktar açıkladı - EkonomiTürkiye'nin depoladığı gaz miktarı ne kadar?Belediye personeline 1 Mayıs müjdesi! Maaşlar 40 bin liraya çıktı - EkonomiBelediye personeline 1 Mayıs müjdesi! Maaşlar 40 bin TL olduDolarda 7 ay sonra bir ilk! Nisanda TL kazandırdı  - EkonomiDolarda 7 ay sonra bir ilk
Sonraki Haber Yükleniyor...