Fed sonrası gram altın düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş rekor için tek şartı açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanan faiz kararı sonrası altın yatırımcısı yeni rekor beklentisi içine girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcının "Gram altın ne kadar olacak?" sorusuna cevap verdi. Yol arkadaşları ile alacağı pozisyonu açıklayan İslam Memiş, tek şartı açıkladı.

ABD Merkez Bankası (FED) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Fed'in kararının ardından yatırımcılar piyasaların nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik faiz kararı sonrasında piyasalar için dikkat çeken yorum yaptı. İslam Memiş, küçük yatırımcının 'gram altın yükselecek mi?" sorusuna dikakt çeken cevap verdi. Memiş, gram altın için rekor seviyeyi açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden analiz yapan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

"Fed, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Bu yıl 3 kez beklenen faiz indirimi 2 keze geriledi. Yılın 3.çeyreğinde 2 kez faiz indirmesi piyasalar tarafından raporlanıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ DALGALANIR AMA...

Fed’in faiz kararı önceden fiyatlandığı için değer metallere etkisi olmadı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları dalgalanmaya neden olabilir. Altın ve gümüş gibi değer metaller artık jeopolitik gerilimlere ve terör eylemlerine odaklanır. Geniş bant aralığında kısa vadede oyalatırlar.

SATANIN MALINI MERKEZ BANKALARI ALIYOR

Altının ons ve gram fiyatı değer kaybetti. Gram 300 lira, ons 100 dolar geriledi. İran-İsrail geriliminin azalması, Fed’in faiz indirimini geciktireceği beklentisi düşüşlerde etkili oldu. Alım zamanı mı? EVET. Satılır mı? HAYIR. Satanın malını merkez bankaları alıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ'TE REKOR TAHMİN

Mayıs ayı altın ve gümüş tarafında daha sakin geçebilir. Tek şart Ortadoğu’da gerilimin artmaması. Manipülasyon piyasası için orayı hep canlı tutacaklar. Kısa vadede geniş bant aralığında dalgalanan, orta ve uzun vadede yükselişini sürdürmesi kaçınılmazdır. Enflasyon, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair belirsizlik başlıca sebepler.

Altın ve gümüş tarafında fiyata değil, miktara odaklanmalı. Çünkü küresel ekonomiler iyi bir yere gitmiyor. 2024’e 2.050 liradan başlayan gram altın 2.731 liraya kadar yükseldi. Gerilemesine rağmen 2.455 lira. Ons 2 bin dolara yerleşti. Hedef önce 2.600 devamında 3.000 dolar.

Ons 2.200-2.380 $

Gram 2.400-2.500 lira aralığı

Yıl içinde 3 bin lira, 3 bin dolar seviyesi geçerliliğini korumaktadır.

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DOLARA ODAKLANIN

Neden dolar ile altın almayı tercih etmiştik? Altın/dolar paritesi (usd/kg) 81.200 $ dı. Bugün 74.760 $ geriledi. Yani, 1 kg altın da 6.440 $ geriledi. Biz yol arkadaşlarımız ile yine Dolar ($) pozisyonu alacağız. Neden mi? İthalat yasağı kalkarsa 2 bin dolar geriler. Ya ons ya da ithalat yasası. İkisinden biri bize o şansı verir. Dolar/altın paritesi candır.

İSLAM MEMİŞ'TEN KÜÇÜK YATIRIMCININ SORUSUNA CEVAP

Küçük yatırımcının sorusu şu: “Ben bu işlerden çok anlamam, altın düşecek mi yükselecek mi onu öğrenmek istiyorum”

Cevap:

"Gelirin TL olduğundan TL üzerinden alıyor, satıyor ve takip ediyorsun haklı olarak. Ancak gelirin TL de olsa altını dolar paritesi üzerinden veya ons üzerinden takip etmelisin. Eğer TL üzerinden bakıyorsan fiyata değil miktara bak.

“100 gramı çalışarak nasıl 200 gram yapabilirim” diye odaklan.

Fiyata bakarsan geçen yıl 1.000 liraydı bu yıl 2.435 lira. Seneye 3.435 lira Sonra 4.435 lira. Bu döngü hep böyle devam edecek. Bizim toplumun çoğunluğu ilk altınla evlendiğinde takılan takılarla tanışır. Basit bir hesap yap “Evlendiğin gün altın kaç liraydı bugün kaç lira?” Cevap sonuçta.