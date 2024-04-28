Altın yatırımcısına müjde! İslam Memiş "daha ucuza alınacak" diyerek duyurdu

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için müjdeli haber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Memiş, "daha ucuza alınacak" diyerek duyurdu. İslam Memiş rekor beklentisini açıkladı.

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları jeopolitik risklerin azalmasıyla düşüşe geçti. FED’e dair faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla Ons altın 2.400 dolar eşiğinden 2.330 dolar seviyesine geriledi. Gram altın da 2500 TL'den 2425 TL’ye çekildi. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in altın ithalatına yönelik sözleri gündem oldu.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINA MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Bakan Şimşek'in "Altın ithalatında bir normalleşmeye doğru gideceğiz" sözleri ithalatında yasağının kaldırılacağı yönünde yorumlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıklamanın ardından altın yatırımcısına sevindirici haberi verdi.

DAHA UCUZA ALINACAK

Kişisel Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulunan İslam Memiş, "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz" dedi.

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İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Altın tarafında önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altın ithalatı tarafında önemli bir açıklama yaptı. Bu altın piyasasını ve altın fiyatlarını etkileyecek bir açıklama oldu.

Fed'in 1 Mayıs kararına kadar piyasaları oyalamaya devam ediyorlar. Gram altın TL fiyatının serbest piyasalarda 2515 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Gram altın TL fiyatı kısa vade için 2500 lira seviyesine sarkmıştı. 2450 lira seviyesine gerileme ihtimali olsa da risklere girmemek için alım yönünde pozisyonumuzu aldık. Haftalık kapanışta 2500 lira seviyesinin üzerinde kapanış yaptı.

Hafta sonu Orta Doğu'dan bir misilleme haberi gelmezse iyi bir hafta sonu getiririz, önümüzdeki haftaya da iyi başlarız.

Altın için beklenen müjde nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunumunda, "Altın ithalatı tarafında bir normalleşmeye gideceğiz" dedi. Bu ne demek?

Geçen yıl ithalatı dengelemek için, yoğun bir altın talebi vardı, altın ithalatında bir yasak vardı. Bu yasaktan dolayı son 1.5 yıldır külçe altınlar 2000-3000 dolar işçilikteydi. Dünyaya kıyasla altını pahalı alıyorduk ve almaya da devam ediyoruz.

Bu ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Sektör temsilcileri fuarlarda altın talebinde bulunmuyordu. Yasaklar devam ettiği için Türkiye'de altın kaçakçılığı tarafında ciddi bir süreç başladı ve ciddi bir kaos havası oluşmaya devam etti.

Gram altında ciddi bir arz problemi yaşanmaya başladı, Darphane'ye yansıdı. Çeyrek altın, yarım altın gibi ürünlerde de işçilik farkı doğmuş oldu. Altın piyasası ciddi anlamda kargaşa halindeydi.

Yüksek fiyattan altın almaya devam ediyoruz, ne zamanki ithalat yasağı kalkarsa serbest piyasalar ve resmi kur arasındaki farklılık ortadan kalkmış olur.

Şimşek altın ithalatı yasağının kalkması için tam tarih vermedi. Bu altın fiyatları için çok şey ifade ediyor. Altın piyasalarında bir normalleşme gündeme getirecek. Kaçakçılık bitecek, fiyatlar normalleşecek.

Mesela yarın sabah altın ithalatı yasağının kalktığını varsayalım. Bir tane kur olacak. İşçilik farkı kalkacağından da dolayı daha ucuz bir altına ulaşabileceğiz. Gram altında 3 bin lira seviyesini bekliyoruz. Yükseliş yönlü beklentide herhangi bir değişiklik yok. Bizim için tek avantajlı nokta, işçilik farkı verilmemesi..."