İslam Memiş altın için kritik tarihi verdi

Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden altındaki yükselişe ilişkin konuşan uzman isim İslam Memiş, '2024'te altın, altın çağını yaşayacak' diyerek altın için kritik tarihleri duyurdu. Yıl sonu için gram altında 3000 lira rakamını veren Memiş, 2025 yılında gram altının 4000 lira üzerine çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın yeni yıla 1955 liradan giriş yaparken şu an 2242 lira seviyesinde seyrediyor. Altın yılı olması beklenen 2024 için değerlendirmelerini turkiyegazetesi.com.tr paylaşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının 2025'te de yüzleri güldüreceğini söyledi.

Memiş, "2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak diye bir sloganım vardı, aynı düşüncedeyim" ifadeleriyle gram altının ons altına kıyasla daha fazla yükseldiğini ve her yıl olduğu gibi bu yılda gram altının en çok kazandıracak emtia olduğunu kaydetti.

ALTINDA İKİNCİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ NE ZAMAN?

Altının bu yıl en az yüzde 80 kazandıracağını söyleyen Memiş yıl içi ve yıl sonu tahminlerini de paylaştı:

Kısa vadeli bir durgunluk var. Özellikle bu haftanın altın tarafında durağandı. Amerika'daki enflasyon verisi beklentinin üzerinde geldi. Muhtemelen haziran ayında faiz indirimleri başlar, bu da altın fiyatlarında haziran ayında yükseliş başlatır. Yıl sonunda hedef 3 bin lira seviyesi. Son yirmi yılda olduğu gibi en çok kazandıran yatırım aracı gram altın olmaya devam edecek.

"4 BİN LİRANIN ÜZERİNİ GÖRECEK"

Altında ilk direnç seviyesinin 2700 lira olduğunu söyleyen Memiş kademeli olarak 3000 lirayı göreceğini aktardı. 2025 yılı için tahminlerini de paylaşan uzman isim, "2025 yılına baktığımızda 4 bin seviyesi üzerinde bir gram altın şaşırtıcı olmaz" dedi.

100 LİRASI OLSA HANGİ YATIRIM ARAÇLARINI KULLANIR?

100 bin liranız olsa hangi yatırım araçlarını kullanırdınız? sorusuna da cevap veren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

Kısa vadeli piyasadan uzak dururum. 50 bin lirası emtia, diğer 25 bin lirası euro, diğer 25 lirası Türk Lirası da durmak suretiyle 4 parçaya bölerdim. TL'de neden tutarım, düşmesini beklediğim düşüşler gerçekleşirse hisse senedi alırım. Sürpriz gelişmelerde TL her zaman ihtiyaçtır sepette.